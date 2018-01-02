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В Киеве варварским способом похитили щенка

02.01.2018 20:26
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В Киеве варварским способом похитили щенка

В Киеве на Осокорках неизвестные подозрительным способом украли щенка, за возвращение предлагают 50000 грн, пишет Обозреватель.
Об этом сообщил хозяин немецкой овчарки Михаил Бойко на своей странице в Facebook.
"Варварским путем проникли на территорию в мое кратковременное отсутствие, отрезали на участке электричество", - написал он.
Михаил добавил, что место хорошо освещено мощными прожекторами в темное время суток."Насильно отцепили и утащили моего Бантика (на земле видны следы борьбы)", - подчеркнул хозяин собаки.
Он просит всех, кто имеет любую информацию, сообщить по телефону +380937996118 ( круглосуточно).



Теги: Донбасс, Киев, щенок, воровство
 
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