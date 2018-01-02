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В Москве похищен украинец, участвовавший в АТО
В столице Российской Федерации Москве был задержан еще один украинец. Ранее сообщалось о задержании украинской поэтессы Евгении Бильченко. Теперь же неизвестными был задержан гражданин Украины, участник антитеррористической операции на Донбассе Олег Негода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информированный источник.
"Олег Александрович Негода, киевлянин, проходил службу в зоне проведения АТО в конце 2016-17 годов. В конце 2017 уехал в город Саратов к сестре. Был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря. Сейчас место его пребывания неизвестно", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Беларуси был задержан украинец Павел Гриб, которого похитили спецслужбы РФ и вывезли в Краснодар, где поместили в следственный изолятор, обвинив в подготовке теракта.
До этого, в Москве полиция задержала украинского журналиста Романа Цимбалюка, когда тот проводил интервью с одним из активистов.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Москва, теракт, задержание, АТО
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