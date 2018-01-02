В полиции рассказали о диалоге с участниками факельных шествий

02.01.2018 09:03

Правоохранители говорят, что факельные шествия 1 января в честь дня рождения Бандеры проходили в 21 регионе Украины, в них принало участие более 6,5 тысяч человек. В свою очередь, правопорядок охраняло более 2 тыс. человек, сообщают vesti-ukr.com.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, в регионах было проведено 57 массовых мероприятий, а к охране общественной безопасности были привлечены тысяча триста полицейских и более семи сотен военнослужащих Нацгвардии.

Во время акций работали группы "полиции диалога", отметили правоохранители, не уточняя, о каких диалогах речь. В полиции отмечают, что "конфликтов и столкновений зафиксировано не было".

14 октября, в День защитника Украины, в Киеве прошел Марш славы Украинской повстанческой армии (УПА) или, как его еще называют, Марш славы. Когда участники шествия добрались до центральной улицы Киева – Крещатика, где тут же принялись жечь петарды, пускать дымовые шашки и скандировать обидные лозунги: "Влада ідіотів губить патріотів", "Авакова-собаку повісить на гілляку", "Бандера, Шухевич – герои Украины!" и "Кому належить Україна? Українцям".

Несмотря на то, что власти города украсили фасад мэрии портретами вышеупомянутых Бандеры и Шухевича – лики новых "вождей" не остановили участников Марша от агрессивных действий в сторону мэрии: здание закидали петардами. Возле мэрии люди жгли файеры, размахивали факелами и повторно предлагали "повесить собаку-Авакова на суку".