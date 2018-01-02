Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В полиции рассказали о диалоге с участниками факельных шествий

02.01.2018 09:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В полиции рассказали о диалоге с участниками факельных шествий

Правоохранители говорят, что факельные шествия 1 января в честь дня рождения Бандеры проходили в 21 регионе Украины, в них принало участие более 6,5 тысяч человек. В свою очередь, правопорядок охраняло более 2 тыс. человек, сообщают vesti-ukr.com.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, в регионах было проведено 57 массовых мероприятий, а к охране общественной безопасности были привлечены тысяча триста полицейских и более семи сотен военнослужащих Нацгвардии.

Во время акций работали группы "полиции диалога", отметили правоохранители, не уточняя, о каких диалогах речь. В полиции отмечают, что "конфликтов и столкновений зафиксировано не было".

14 октября, в День защитника Украины, в Киеве прошел Марш славы Украинской повстанческой армии (УПА) или, как его еще называют, Марш славы. Когда участники шествия добрались до центральной улицы Киева – Крещатика, где тут же принялись жечь петарды, пускать дымовые шашки и скандировать обидные лозунги: "Влада ідіотів губить патріотів", "Авакова-собаку повісить на гілляку", "Бандера, Шухевич – герои Украины!" и "Кому належить Україна? Українцям".

Несмотря на то, что власти города украсили фасад мэрии портретами вышеупомянутых Бандеры и Шухевича – лики новых "вождей" не остановили участников Марша от агрессивных действий в сторону мэрии: здание закидали петардами. Возле мэрии люди жгли файеры, размахивали факелами и повторно предлагали "повесить собаку-Авакова на суку".



Теги: Донбасс, Киев, МВД, УПА, факел, Аваков, нацгвардия, шествие, Нацполиция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх