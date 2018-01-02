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Великобритания внесла Украину в десятку стран с высоким риском терактов
МИД Великобритании считает Украину, Турцию и Францию тремя странами Европы "с высоким риском" совершения терактов, в том числе в предпраздничный и праздничный периоды.
Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на анализ последних оговорок от МИД Великобритании своим туристам и Global Terrorism Index.
Согласно сообщению издания, следующими после названных стран среди "опасных" стали Великобритания, Германия, Бельгия и Греция.
Между тем последними тремя странами в топ-10 самых опасных по угрозе терактов в праздничные дни стали Швеция, Ирландия и Италия.
Среди направлений, которые являются популярными для зимнего отдыха, британские дипломаты определили наиболее опасными Австралию, Таиланд, Мальдивы и Филиппины.
А наиболее опасной страной в этом рейтинге стал Ирак, после него – Афганистан, Нигерия, Сирия и Пакистан.
Источник 24tv.ua
Теги: Украина, Донбасс, Великобритания, теракт
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