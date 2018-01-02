Верка Сердючка на Новый год выступила в России

02.01.2018 15:59

В новогоднюю ночь украинская Верка Сердючка выступала под Москвой. Об этом стало известно из постов на странице российского телеведущего Вячеслава Манучарова, передает vesti-ukr.com.

На опубликованных в instagram фото он позирует вместе с Веркой, ее мамой, и актрисой и телеведущей Екатериной Варнавой. В постах не указана точная геолокация, но отмечено, что мероприятие проходило в Московской области.