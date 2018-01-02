Запад захватила волна популизма: Украине озвучили интересное предупреждение по поводу пути в Европу

02.01.2018 08:28

В Евросоюзе в последнее время наблюдается рост поддержки популистских сил, что ставит под сомнение такое понятие как "западные ценности, и, вполне возможно, в будущем, когда Украина станет членом ЕС (если это произойдет), он уже не будет существовать в нынешнем виде.

Об этом "Апострофу" заявил политолог Питер Залмаев.

"Если говорить о тенденциях этого года, я бы в первую очередь обозначил волну популизма, которая захватила западные демократии и те страны, которые являются сейчас партнерами Украины в цивилизационном противостоянии с Россией. Украина находится в процессе евроинтеграции, который она поставила ключевой целью своей политики. Но цепочка событий, которую мы видим за последний год, ставит под сомнение сами понятия "Запад" и "западные ценности". Возникает такая парадоксальная ситуация, что, идя по направлению к этим идеалам, не факт, что когда Украина туда придет, там будет ЕС в том виде и с теми ценностями, к которым можно будет присоединиться. Если мы будем делать ставки, выживет ли этот Европейский Союз, который мы сегодня знаем, то я отвечу: 50 на 50", - сказал политический эксперт.

Касательно 2017 года, Залмаев сказал, что прошедший год характеризовался рядом незаверенных тенденций, и необходимо понимать, как ситуация будет развиваться в соседних с Украиной странах.

"К примеру, невозможно не ссориться сейчас с Польшей и Венгрией. Возьмем венгерского премьера Виктора Орбана, который действует как антагонист и использует конфликты с соседними странами для получения политических очков. Вспомним, что Орбан с подачи Москвы, а все знают, что он с Путиным в достаточно близких отношениях, пытался разогревать тему этнического венгерского меньшинства на Закарпатье", - отметил политолог.