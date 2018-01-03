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3 января: Какой сегодня праздник
День рождения соломинки для коктейлей. В 1888 году в Вашингтоне американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал бумажную соломинку для коктейлей. Если верить легенде, однажды он сидел в баре, потягивая коктейль из соломенной трубочки, и обдумывая свои неудачи в сфере бизнеса. И когда в очередной раз его соломинка расщепилась на волокна, он раздраженно выбросил ее, заменив на бумажную.
Конечно, она через некоторое время перестала держать форму. Стоун доработал свое изобретение. Он стал использовать бумагу с добавлением манильской пеньки, придающей особую прочность. А диаметр соломинки взял такой, чтобы во время питья нельзя было «втянуть» косточку от лимона. 3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал свое изобретение. До 1906 года соломинки делались вручную, а затем изобрели автомат для их изготовления.
Церковь почитает память Митрополита Петра Киевского и всея Руси. Память святого почитается четыре раза в год, в том числе, 3 января.
События в мире. 3 января Земля проходит перигелий, точку, наиболее приближенную к солнцу.
В 1959 году Аляска стала 49-м штатом США.
В 1977 году Apple произвел первый компьютер.
Кто из знаменитостей родился 3 января. В 1956 году родился Мел Гибсон. В семье был шестым ребенком из 11. Стал обладателем двух премий «Оскар» за фильм «Храброе сердце». В 2017 году был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за режиссуру военной драмы «По соображениям совести». Почётный офицер ордена Австралии. Мировую известность Гибсону принесла роль во второй части «Безумного Макса» (1981). После этого успеха актёр начал сниматься в Голливуде, где дебютировал в фильме «Баунти» (1984).
Именины. Петр, Ульяна, Михаил
Теги: Донбасс, праздник, январь
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