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А если война: против кого Россия может бросить войска

03.01.2018 07:30
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А если война: против кого Россия может бросить войска

Российская Федерация столкнулась бы с большими неприятностями, решив она воевать с равным ей по силе военным противником

Такие выводы опубликовала американская аналитическая компания RAND, пишет Голос Америки.

Отмечается, что конфликт России с США, одной из стран Европы или Китаем мог бы возникнуть «или вследствие недоразумения, или в случае изменений в руководстве страны, в результате которых к власти пришла более агрессивная, менее осторожная группа политических или военных лидеров в любой из указанных стран».

Отмечается, что в таком случае Россия постарается избежать прямого столкновения с равным или почти равным по силе военным противником с помощью оборонительных систем и ударных вооружений с расширенным ударным радиусом.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, война, войска
 
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