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ЧП на атомной электростанции: На ХАЭС экстренно отключили второй энергоблок
03.01.2018 15:23
Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции отключили от сети из-за неисправности. Об этом в среду, 3 января, сообщает пресс-служба Энергоатома, передает Корреспондент.
"Техническая неисправность возникла на уплотнительной поверхности привода системы управления и защиты ядерного реактора", - говорится в сообщении.
Радиационный фон возле АЭС находится в пределах нормы.
По данным компании, на украинских атомных станциях работают 10 из 15 энергоблоков.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, чрезвычайное положение, атомная энергия, энергоблок
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