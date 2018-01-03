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ЧП на атомной электростанции: На ХАЭС экстренно отключили второй энергоблок

03.01.2018 15:23
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ЧП на атомной электростанции: На ХАЭС экстренно отключили второй энергоблок

Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции отключили от сети из-за неисправности. Об этом в среду, 3 января, сообщает пресс-служба Энергоатома, передает Корреспондент.

"Техническая неисправность возникла на уплотнительной поверхности привода системы управления и защиты ядерного реактора", - говорится в сообщении.

Радиационный фон возле АЭС находится в пределах нормы.

По данным компании, на украинских атомных станциях работают 10 из 15 энергоблоков.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, чрезвычайное положение, атомная энергия, энергоблок
 
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