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Что ждет Украину в 2018 году: прогнозы астролога

03.01.2018 10:35
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Что ждет Украину в 2018 году: прогнозы астролога

Год Собаки будет благоприятным и мирным для Украины – в 2018 году нашу страну ждет стабилизация и небольшой рост экономики.

Такие прогнозы озвучил астролог Влад Росс в комментарии "Главреду".

По его словам, первым добрым знаком является совпадение одного из цветов государственного флага со символами года Земляной Собаки — желтый цвет и земля. А Украина, как известно, славится черноземом.

"Год будет абсолютно способствовать изменениям в нашей стране, приходу новых людей, молодых политиков и команд. В год Собаки всегда появляются новые организации или политические партии. Поэтому в целом Украину в 2018 году ждет стабилизация и рост экономики", — говорит Влад Росс.

Еще один хороший знак — планета Уран, которая в 2018 году входит в зодиакальный знак Тельца, который является олицетворением Украины. Это прогнозирует для страны полную перестройку власти.

"Полностью пойдет "совдепия". Будет полная перезагрузка власти. Будет уничтожено кумовство. В ближайшие семь лет будет уничтожена коррупция", — убежден астролог.

А также Украина за 2018 год успеет максимально выполнить условия, необходимые для вступления в Евросоюз. Государство сможет стать полноценным членом ЕС в 2024-2025 годах, когда Юпитер войдет в зодиакальный знак Тельца.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, астролог
 
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