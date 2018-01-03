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Что ждет Украину в 2018 году: прогнозы астролога
Год Собаки будет благоприятным и мирным для Украины – в 2018 году нашу страну ждет стабилизация и небольшой рост экономики.
Такие прогнозы озвучил астролог Влад Росс в комментарии "Главреду".
По его словам, первым добрым знаком является совпадение одного из цветов государственного флага со символами года Земляной Собаки — желтый цвет и земля. А Украина, как известно, славится черноземом.
"Год будет абсолютно способствовать изменениям в нашей стране, приходу новых людей, молодых политиков и команд. В год Собаки всегда появляются новые организации или политические партии. Поэтому в целом Украину в 2018 году ждет стабилизация и рост экономики", — говорит Влад Росс.
Еще один хороший знак — планета Уран, которая в 2018 году входит в зодиакальный знак Тельца, который является олицетворением Украины. Это прогнозирует для страны полную перестройку власти.
"Полностью пойдет "совдепия". Будет полная перезагрузка власти. Будет уничтожено кумовство. В ближайшие семь лет будет уничтожена коррупция", — убежден астролог.
А также Украина за 2018 год успеет максимально выполнить условия, необходимые для вступления в Евросоюз. Государство сможет стать полноценным членом ЕС в 2024-2025 годах, когда Юпитер войдет в зодиакальный знак Тельца.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, астролог
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