ДТП с пьяным судьей в Киеве: стало известно, что ему "светит"

03.01.2018 17:05

На данный момент Усатов не является подозреваемым в совершении аварии, сообщили в киевской прокуратуре

Судье Киево-Святошинского районного суда Киевской области Дмитрию Усатову, который "устроил" пьяное ДТП и пытался скрыться, светит около 3 лет тюрьмы, если экспертиза подтвердит его вину.

Так, советник главы МВД Зорян Шкиряк подтвердил, что судья действительно стал виновником ДТП и отметил, что за это ему может грозить тюремный срок до 3 лет.

"Не совсем корректно мне это подтверждать или не подтверждать – вопрос проведения следствия относительно этого ДТП. Учитывая резонанс, я могу сказать: да, эта информация соответствует действительности", – сказал Шкиряк.

Согласно новым изменениям в правила дорожного движения, лицо, устроившее ДТП в нетрезвом состоянии с нанесением травмы другому человеку (в ДТП с Усатовым сильно пострадал водитель авто, в которое врезался судья), предусмотрен тюремный срок до 3 лет. В случае тяжелых травм – до 12 лет.

В свою очередь секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что Усатов не имеет статуса подозреваемого по делу о данном ДТП и сейчас продолжаются экспертизы.

"Решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы относительно тяжести полученных пострадавшим травм. Также решается вопрос о назначении автотехнической и трасологической экспертиз. У него (судьи – ред.) отобраны образцы относительно состояния, в котором он находился во время дорожно-транспортного происшествия. После получения результатов названных мной экспертиз будет принято процессуальное решение по данному уголовному производству. В настоящее время у водителя нет статуса подозреваемого", – заявила она.

Максимец добавила, что если экспертизы подтвердят вину Усатова в совершении ДТП, ему будет объявлено о подозрении.

Источник: https://kiev.segodnya.ua