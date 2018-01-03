Гройсман «продал» жене недвижимость

03.01.2018 15:01

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, продал недвижимость компании своей супруги. Как информирует replyua.net со ссылкой на Украинскую правду, речь идет о сделке на сумму в 8 миллионов 800 тысяч гривен.



Согласно документам, недвижимость была продана ООО «Магигранд», компании, принадлежащей жене премьера. Конечным бенефициарным владельцем этого предприятия является жена премьера Елена Гройсман. Это предприятие внесено в его декларацию, как собственность жены и один из источников ее дохода.

Ранее в 2016 году Гройсман уже продавал этому же предприятию недвижимость на 8 030 215 гривен. Напомним, что ранее был уволен Станислав Ежов, переводчик Гройсмана.



«Ежов Станислав Станиславович уволен от 21.12.2017 с должности заместителя руководителя протокола премьер-министра в соответствии с приказом государственного секретаря Кабинета министров Владимира Бондаренко», - сообщили в Кабмине.

Источник: http://replyua.net