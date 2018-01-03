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Гройсман «продал» жене недвижимость

03.01.2018 15:01
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Гройсман «продал» жене недвижимость

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, продал недвижимость компании своей супруги. Как информирует replyua.net со ссылкой на Украинскую правду, речь идет о сделке на сумму в 8 миллионов 800 тысяч гривен. 

Согласно документам, недвижимость была продана ООО «Магигранд», компании, принадлежащей жене премьера. Конечным бенефициарным владельцем этого предприятия является жена премьера Елена Гройсман. Это предприятие внесено в его декларацию, как собственность жены и один из источников ее дохода.
Ранее в 2016 году Гройсман уже продавал этому же предприятию недвижимость на 8 030 215 гривен. Напомним, что ранее был уволен Станислав Ежов, переводчик Гройсмана. 

«Ежов Станислав Станиславович уволен от 21.12.2017 с должности заместителя руководителя протокола премьер-министра в соответствии с приказом государственного секретаря Кабинета министров Владимира Бондаренко», - сообщили в Кабмине. 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Донбасс, недвижимость, Гройсман
 
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