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Экономист предрекает рост доллара в 2018 году до 32 гривен

03.01.2018 12:18
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Экономист предрекает рост доллара в 2018 году до 32 гривен

В конце следующего года курс долара в Украине вырастет до 31-32 грн за долар. Об этом сообщил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает УНН.

“В конце 2018 года доллар может подняться до 31-32 гривен за доллар”, — отметил он.

По его словам, это будет обусловлено значительным ростом импорта, и как следствие дефицитом валюты на рынке.

“Импорт будет расти опережающими темпами. По данным НБУ, в 2016 году за 10 месяцев сальдо торгового баланса было — 5 млрд долларов, а в 2017 году составит −7 млрд. И эта тенденция продолжится в 2018 году, потому что даже с небольшим рост доходов граждан увеличивается спрос на потребительские товары, 50-80% которых импортные. То есть сальдо будет увеличиваться. А это означает, что при условии дефицита валюты, спрос на нее будет расти. Таким образом девальвационное давление на гривну в 2018 году будет гораздо выше, чем в 2017-ом”, — пояснил Скаршевский.

Как уточнил экономист, в бюджет на 2018 год заложена 10%-ная девальвация гривны. Среднегодовой курс составит 29,3 грн за доллар, а к концу года — 30,1 грн за доллар.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, доллар, экономист
 
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