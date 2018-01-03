Когда в Украине начнется монетизация субсидий для населения?

03.01.2018 07:10

Заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам ЖКХ, градостроительства и строительства, нардеп от фракции «Самопомощь» Алена Бабак сообщила, что монетизация субсидий для населения Украины должна начаться с нового отопительного сезона, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Обохреватель».



В частности, Бабак заявила: «Нами был принят документ о ЖКХ-услугах, который должен заработать уже с 10 июня 2018 года. Мы также прописали в этом законе, что правительство Украины должно разработать порядок монетизации субсидий для населения. Если исключительно о требованиях законодательства говорить, которые были нами установлены, то уже с июля 2018-го должна начаться монетизация субсидий для населения». При этом она подчеркнула, что субсидии летом получают немного людей.



Политик подытожила: «Можно ожидать, что с нового отопительного сезона должна начаться полномасштабная монетизация. Поскольку уже все сроки законодательных оснований для перехода на монетизацию для населения будут исчерпаны. Поэтому правительству желательно разработать такой порядок до нового отопительного сезона, чтобы люди имели возможность рационально расходовать ресурсы, а сэкономленные средства по субсидиям использовать на энергосбережение».

Источник: http://replyua.net