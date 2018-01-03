Комунальні тарифи 2018: нові ціни на електроенергію і воду

03.01.2018 11:49

У 2018 році в Україні очікується подорожчання електроенергії і зростання тарифів на воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, в 2018 році підвищить ціну на електроенергію майже на 16%. Українцям пояснили, що цього вимагає порядок формування оптово-ринкової ціни електричної енергії.

Підвищення цін на електроенергію, як заявляють представники НКРЕКП, буде відбуватися в два етапи. З 1 січня підвищиться оптово-ринкова ціна на 9,5%. З 1 квітня відбудеться ще одне збільшення – на 6,1%.

У першому кварталі 2018 року оптово-ринкова ціна на електроенергію може скласти 1495,46 грн за 1 МВт / год (без ПДВ), а з початком другого кварталу вирости до позначки 1586,69 грн за 1 МВт / год (без ПДВ).

Тарифи на електричну енергію в Україні на сьогоднішній момент є найнижчими в Європі – як для населення, так і для промисловості. Про це повідомив глава НКРЕКП Дмитро Вовк.

Керівник НКРЕКП також додав, що поки не планується переглядати тарифи на електроенергію для населення, незважаючи на зростання оптових цін. Оптова ринкова ціна впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів.

Ще одне анонсоване підвищення тарифів – на послуги водопостачання та водовідведення. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалила рішення про підняття тарифів на холодну воду на 2018 рік.

Ціни на послуги центрального водопостачання та водовідведення у 2018 році зміняться для 60 компаній. Максимально тариф на холодну воду піднявся для Харкова.

Тарифи підвищаться для водоканалів Харкова, Дніпра і Львова. «Харківводоканал» встановить ціну на холодну воду на рівні 8,38 гривні / кубометр (зростання на 16,71%), а на водовідведення – 4,36 гривні / кубометр (зростання на 9,55%). “Дніпроводоканал” – тариф на водопостачання на рівні 6,47 гривні / кубометр (зростання на 4,69%) і водовідведення – 4,25 гривні / кубометр (зростання на 0,47%). “Львівводоканал” – тариф на водопостачання на рівні 7,09 гривні / кубометр (зростання на 10,61%) і водовідведення – 3,62 гривні / кубометр (зростання на 5,85%).

Підвищенню тарифів на водопостачання сприяла зміна витрат на оплату праці, вартості електричної енергії, ставок податків, вартості реагентів, курсу валют для ліцензіатів, що мають позики міжнародних фінансових організацій, та інші фактори.

Крім того, Міністерство соціальної політики заявило про готовність перейти на монетизацію пільг на житлово-комунальні послуги з липня 2018 року. Міністр соцполітики Андрій Рева повідомив про це на прес-конференції.

Зараз вже розробляється постанова про монетизацію пільг на проїзд в міському пасажирському транспорті.

Також Рева додав, що в разі, якщо досвід монетизації пільг на на житлово-комунальні послуги буде успішним, то ця практика буде застосована і в сфері призначення субсидій. Всі ці заходи повинні, на думку міністра, привести до зменшення заборгованості по комунальних платежах.

Джерело: Politeka