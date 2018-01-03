Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Налогообложение посылок: выяснился важный нюанс

03.01.2018 19:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Налогообложение посылок: выяснился важный нюанс

Ограничения на безналоговое получение посылок украинцами из-за границы вступят в силу 1 января 2019 года.

Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на переходные положения в газете "Голос України" закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году".

Отправления будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом с четвертой посылки. Но взымать их начнут в 2019 году. Украинцы смогут получить максимум три доставки из-за рубежа в месяц без уплаты дополнительного сбора. Стоимость каждой из посылок должна составлять максимум 150 евро. При превышении ограничений придется заплатить пошлину в размере 20% от цены товара.

На сегодняшний день лимит также составляет 150 евро. Однако, количество посылок – не ограничено.

1 января 2018 года в силу вступили изменения в правилах беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 500 евро, в аэропорту– до тысячи евро. Груз должен весить до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине более суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, посылка, налоги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх