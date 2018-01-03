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Остался без пальцев: Из-за пиротехники в новогодние праздники пострадали двое детей и взрослый
Во время празднования нового года из-за неосторожного обращения с пиротехникой (петардами и салютами) пострадали двое детей и мужчина, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
«У 9-летнего мальчика из Каховки и 37-летнего жителя Самбора — травматическая ампутация пальцев, а у 5-летнего мальчика из Генического района травмирован глаз. Все пострадавшие находятся в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в обнародованном во вторник сообщении.
В полицию позвонила дежурная медсестра, сообщив, что в травматологическое отделение детской областной больницы с диагнозом «резаные раны рук, ампутация двух пальцев правой кисти» доставлен 9-летний житель Каховки. Следственно-оперативная группа местной полиции, которая выехала в больницу, установила, что в новогоднюю ночь мальчик стрелял из пиротехнического средства типа «римская свеча». Залп произошел в руках школьника, в результате чего он и получил ранения. В это время рядом с ним находились его родители, которые и увезли ребенка в больницу в Херсон.
В этот же день в травматологическое отделение больницы Херсона жители одного из населенных пунктов Генического района привезли 5-летнего сына. Врачи диагностировали у него повреждения глаза. Следственно-оперативная группа местной полиции предварительно установила, что вечером 31 декабря мальчик вместе с несколькими друзьями играл на улице. Кто-то из детей бросил петарду в стеклянную бутылку, после чего она разорвалась. Обломок попал мальчику в глаза. В настоящее время ребенок находится на консультации в больницы Одессы.
«В обоих случаях родители травмированных детей в полицию не обращались. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства получения малышами ранений», — говорится в сообщении.
Также утром 1 января в Самборский отдел полиции Львовщины поступило сообщение о том, что в результате неосторожного обращения с пиротехническим изделием пострадал человек. Полицейские предварительно установили, что 37-летний житель Самбора, празднуя дома новый год, вышел на балкон, чтобы выстрелить из петарды, однако она взорвалась у него в руке. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «полное травматическое отчленение второго и третьего пальцев левой кисти». Полицейские устанавливают, где именно пострадавший приобрел пиротехническое изделие, а также все обстоятельства происшествия.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, праздники, пиротехника
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