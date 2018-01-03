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Освобожденные из плена получают угрозы, ребята находятся под жутким давлением
Освобожденные из плена пророссийских боевиков украинцы находятся под жутким давлением медиа и волонтеров. Как передает replyua.net, об этом в эфире «Громадського радио» рассказала руководитель Офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации ветеранов АТО Наталья Зарецкая.
Наталья Зарецкая отметила, что все разговоры о том, что украинские пленники после встречи в аэропорту оказались никому не нужны и только с помощью волонтеров их удалось согреть и накормить – откровенное вранье. Ребята обеспечены полностью медицинской и реабилитационной помощи, а также психологическим сопровождением. Что касается бытовых вещей, все было в больнице и есть. Кроме того, волонтеры обеспечили всем необходимым, вроде теплых вещей.
«Мы четко понимаем, что есть приоритетные вопросы, в которых эффективным должно быть государство, есть вопросы, которые государство обязано решить, а есть вопросы, которые может решить гражданское и волонтерское сообщество», – отметила Наталья Зарецкая. По ее словам, но здесь есть один момент, связанный с волонтерским средой. Сегодня персональные данные наших ребят находятся в открытом доступе. Это создает огромные риски для их безопасности. Ребята уже начали получать угрозы. Это может быть реальная угроза или нет, но это может быть элементом психологического давления. Вполне реально, что может у них появиться мнение, что, попав на Родину они так и не почувствовали себя в безопасности.
Теги: Донбасс, плен, угрозы
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