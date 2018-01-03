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Озвучен единственный сценарий, при котором можно повлиять на политику Путина
Агрессия России в отношении Украины прекратится только после того, как будут ужесточены антироссийские экономические санкции. Как информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина, такое заявление прозвучало от Дмитрия Гордона, известного журналиста. По его словам, политика Путина изменится в случае введения жестких санкций.
«Переговоры с Путиным бесперспективны. Пока у Путина есть деньги, пока нет должных санкций со стороны США (в условиях, когда Европа абсолютно импотентна) – он будет надувать щеки. Пока США не поймут, что дело не в винтовках и не в вооружении, а в экономике, в преследовании российских коррупционеров, олигархов, людей из близкого и далекого окружения Путина и самого Путина, – до тех пор поезд не сдвинется ни на сантиметр», - считает журналист.
Он выразил уверенность в том, что и Крым, и Донбасс вернутся в Украину, когда Путин будет «зажат санкциями в тиски», и лишь санкции могут сделать его «абсолютно другим человеком». Гордон прокомментировал решение США о передаче оружия, подчеркнув, что оно действительно нужно Украине, однако существует опасность, что такое оружие может быть и у РФ – в Украине найдутся те, кто будет его перепродавать.
Теги: политика, Донбасс, Путин, сценарий
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