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Саакашвили: Вы у миллионов людей спросите, я должен иметь украинское гражданство, или какой-то Геращенко
Гражданство Украины не является «переходящей грамотой».
Как передает replyua.net со ссылкой на «Гордон», об этом выступая на заседании Окружного административного суда Киева заявил экс-глава Одесской ОГА и лидер политической партии «Рух правих сил» Михаил Саакашвили. Стоит отметить, что в суде рассматривается иск политика к Государственной миграционной службе Украины (ГМСУ). Михаил Саакашвили заявил, что после того, как он сменил гражданство своей родной страны Грузии на украинское, «на кону оказалась его репутация, его свобода, его жизнь, его все».
«Вы спросите всех людей, которые пришли на суд, спросите миллионы людей, считают ли они, что я должен быть гражданином Украины или Розенблат должен быть гражданином, я должен быть гражданином или какой-то Геращенко должен быть гражданином, я должен быть или Захарченко должен быть гражданином, Плотницкий, я должен быть гражданином или Ахметов», – сказал Саакашвили.
Бывший грузинский президент добавил, что не всем украинцам может нравится после работы главой Одесской областной государственной администрации. «Я старался, как мог», – заявил политик.
Теги: Донбасс, гражданство, Саакашвили
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