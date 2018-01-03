"Украина – не Россия": как новые санкции и летальное оружие повлияют на поведение Путина

03.01.2018 09:48

В США считают, что после своих выборов в марте 2018-го Путин станет более сговорчивым и смягчит политику по отношению к Украине

Уже почти четыре года, как Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, а вопрос мирного урегулирования ситуации так и не сдвинулся с мертвой точки. Москва в этом, понятно, не заинтересована, пытаясь удержать Киев в сфере своего влияния. Евросоюзу не хватает сил и желания надавить на Кремль. В одном из последних интервью сайту "Сегодня" евродепутат Ребекка Хармс сказала, что ЕС часто заинтересован в простых решениях, закрывая глаза на реальность. Политика же США сначала была скованна нерешительностью Администрации Обамы, затем – сменой власти и неопределенностью Трампа.

С назначением спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера, решением Штатов поставлять Украине летальное оружие и ужесточением персональных санкций против окружения Путина шансы на мирное урегулирование ситуации на Донбассе возросли. Однако до сих пор непонятно, как будет вести себя Москва после очередных выборов Путина в марте 2018-го: пойдет на очередную эскалацию на Донбассе или наоборот, отступит, согласившись на миротворческую миссию?

Наивность Трампа

Наверное, только ленивый не помнит лестные заявления Дональда Трампа в сторону России и Владимира Путина на этапе предвыборной гонки в Штатах. Хотя еще летом 2015-го, когда 45-му президенту США было далеко до Овального кабинета, он заявил: "Думаю, я бы хорошо поладил с Путиным". Уже в 2016-м Трамп обещал "подумать" о признании Крыма российским, отмене санкций и большом договоре с Путиным, а об Украине говорил как о европейской проблеме, которую, по большей части, должен решать Берлин, а не Вашингтон.

Понятно, что такие настроения нового хозяина Белого дома Украину настораживали – Киеву нужны были гарантии территориальной целостности и суверенитета, дальнейшей помощи и, по крайней мере, сохранения санкционной политики. Вскоре после инаугурации Дональда Трампа исполнилось ровно два года со дня подписания вторых Минских соглашений, но мирным урегулированием не пахнет и по сей день из-за нежелания России. Но вплоть до конца весны на Капитолийском холме ходили слухи о некоем плане сближения Москвы и Вашингтона, чьи отношения, по мнению Трампа, были разрушены политикой предыдущей Администрации.

Слухи о "big deal" между США и Россией дошли до Берлина. По информации издания Politico, чтобы развеять наивность Трампа, на первую с ним встречу в Вашингтоне канцлер Ангела Меркель привезла карту СССР 1982 года, на которой были отмечены страны – Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Беларусь и Украина – где сегодня действует путинская Россия. Будучи в составе СССР до 1991 года (развал союза Путин, напомним, назвал "величайшей геополитической катастрофой 20 века"), они остаются странами, которые Москва считает сферой своего влияния. "Он (Путин – Авт.) либо пытается вернуть эти страны в свою сферу влияния, или, если ему это не удастся, по крайней мере, попытается сделать так, чтобы эти страны стали совершенно непривлекательны для Запада", – сказал Politico американский чиновник, добавив, что тогда члены немецкой делегации пытались донести скептически настроенному Трампу, что Путин вернулся к временам "холодной войны".

Пока Трампа убеждали, что любые договоренности с путинской Россией не будут стоить и клочка бумаги, на котором они написаны, Кремль не сидел, сложа руки. Руками блокадников -"патриотов", которые на два месяца заблокировали ж/д пути на Донбассе, пророссийские боевики экспроприировали украинские предприятия, которые работали на подконтрольной им территории. К этому добавилось введение в ОРДЛО единой рублевой и налоговой зоны, появление своих номерных знаков на авто, признание Россией документов и границ "ДНР"/"ЛНР". Все это закончило формирование квази-"республик", подконтрольных Москве. В европейских столицах, которые, по мнению Трампа, и должны были заниматься украинским вопросом, выражали лишь глубокую обеспокоенность. В США тем временем набирал оборотов скандал с вмешательством России в их президентские выборы, который постоянно подогревался "сливами" в СМИ компрометирующей новую американскую Администрацию информации.

В конце июня издание BuzzFeed со ссылкой на свои источники опубликовало детали плана сближения США с Россией, подготовленного госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Выход статьи совпал с первой встречей Петра Порошенко и Дональда Трампа в Вашингтоне, что создало не очень благоприятный фон для Украины. Предложенный Тиллерсоном план состоял из трех пунктов. В первом предполагалось убедить Москву воздержаться от агрессивных действий против США (упоминалась приписываемая России отправка оружия афганским талибам и преследование американских дипломатов в Москве). Второй пункт – работа над решением стратегических для США вопросов (гражданская война в Сирии, ядерная программа Северной Кореи, кибербезопасность и кибершпионаж). В США рассчитывали, что Москва не будет наращивать торговлю с КНДР после запрета Китая на импорт северокорейского угля. И третий пункт – достижение стратегической стабильности, под которой подразумевался ряд долгосрочных взаимных политических целей.

Украинские эксперты говорили, что решение украинского вопроса "зашито" в третий пункт пресловутого плана, и предполагало взаимный обмен: к примеру, США уступают России Сирию в обмен на уступки России по Донбассу. Это и должно было стать главным условием "big deal", в то время как Крым и вовсе оставался за скобками.

Новая "холодная война"

Ни в Госдепе, ни в Белом доме не подтвердили, но и не опровергли достоверность опубликованного "плана Тиллерсона". Правда, уже в конце июля необходимость в этом отпала – Конгресс связал Трампа и его Администрацию по рукам и ногам. Палата представителей приняла закон, который не только поставил Россию вместе с Ираном и Северной Кореей в ряд внешнеполитических противников США, но и запретил Трампу без согласия с Конгрессом отменять санкции против России. По словам экспертов, даже если этот закон и не нравился Трампу, у него не было выбора: не подписав документ, он бы получил обвинения в работе на Кремль.

Новый закон не только существенно ограничил американскому президенту поле для маневра, но и ужесточил санкции против российской энергетики и оборонки. Правда, это было скорее продолжением проукраинской политики Конгресса, нежели попыткой новой американской Администрации стать на защиту Украины. Последняя проявила себя назначением спецпредставителя Госдепа по украинскому вопросу Курта Волкера. Ему поручили сдвинуть Минский процесс с мертвой точки (что, по мнению Трампа, не удалось немцам и французам) в переговорах с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Хотелось бы, чтобы в 2018-м Волкер успел дать реальный толчок решению ситуации на Донбассе. Пока альтернативы Минскому процессу нет, поэтому было бы важно решить вопрос модальностей вывода всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса. Понятно, что это сверхзадача, которая состоит из нескольких предварительных этапов. Насколько Москва будет готова к этому решению, зависит от многих факторов, главный из которых – активность американской позиции и их готовность использовать различные инструменты давления и влияния на позицию Кремля", – сказал в интервью "Сегодня" посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине (2010-2017 гг.) Александр Левченко.

Правда, как уже писал сайт "Сегодня", свою третью встречу с Сурковым Волкер назвал "шагом назад" и в США все больше начинают понимать, что Сурков ничего не решает, а просто водит американцев за нос, даже не имея реального доступа к Путину. Украинская сторона уже подняла вопрос о смене Владислава Суркова в качестве переговорщика от российской стороны. Да и судя по сигналам из Москвы, вполне очевидно, что после президентских выборов в России место помощника Путина займет кто-то другой.

Очередная "шестилетка Путина"

Некий импульс переговорам Волкера и Суркова, по мнению западной прессы, придала российская инициатива по миротворцам на Донбассе, которую они в сентябре зарегистрировали в виде резолюции в ООН. Еще вначале ноября директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин писал, что Москва фактически предлагает "кипрскую" модель раздела Донбасса, которая неприемлема для Вашингтона и Киева. Хотя еще в 2015 году с инициативой о размещении на Донбассе миссии "голубых касок" выступил Петр Порошенко. Но за его идею в Вашингтоне и Берлине не схватились так, как за российскую, будто это последняя соломинка.

Энтузиазм и надежды европейцев и американцев быстро развеялись, когда стало известно, что же на самом деле в Кремле подразумевают под миротворцами. "Нас беспокоят попытки поставить с ног на голову нашу инициативу (США и Украина предложили 29 пунктов-дополнений к российской резолюции – Авт.) о направлении охранников ООН для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Эта инициатива на 100% вписывается в дух и букву Минских договоренностей. Наша инициатива заключается в том, чтобы наблюдателей ОБСЕ везде сопровождали охранники ООН", – заявил глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с Тиллерсоном в Вене 9 декабря.

Когда стало понятно, что инициатива с миротворцами пробуксовывает, в Белом доме вспомнили об идее предоставления Украине летального оружия. Хотя, по информации американской прессы, именно по инициативе Трампа год назад из предвыборной программы Республиканской партии этот пункт убрали. Так, по информации The Wall Street Journal, в пятницу 24 декабря Трамп подписал решение о продаже Украине на более чем $40 млн летального оружия, включая противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", и отправил соответствующий документ в Конгресс, у которого есть 30 дней на его одобрение. Хотя еще недавно речь шла только о легком летальном оружии: снайперских винтовках, патронах и комплектующих к ним.

Понятно, что Украине придется закупать ПТРК и винтовки за свой счет. Но, по словам экспертов, Киев всегда может официально обратиться к Вашингтону, с просьбой продать оружие за счет предусмотренной в оборонном бюджете США военной помощи Украине на $350 млн. Это может повлиять на политику России по отношению к Украине. В особенности, если США до конца февраля введут новые персональные санкции против ближайшего окружения Путина. Научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд заявлял, что в "черном" списке могут оказаться семь категорий россиян: большие предприниматели, которые работают с Кремлем; близкий круг Путина и их дети; личные друзья Путина; крупные бизнесмены; руководители российских госпредприятий.

Новые санкции, как правильно заметили американские эксперты, станут подарком Путину к его очередным выборам 18 марта 2018 года. Правда, как рассказали источники сайта "Сегодня" в украинских дипкругах, главный человек в Белом доме все еще надеется найти общий язык с Путиным. Что, заступив на свою очередную "шестилетку", президент РФ смягчит свою политику и позицию по отношению к Украине. В Киеве таких иллюзий не питают, готовясь к затяжной дипломатической войне с Россией по всем фронтам. Так, после новогодних праздников Верховной Раде предстоит принять так называемый закон о реинтеграции Донбасса, который официально признает Россию страной-агрессором. Это, по словам украинских и американских дипломатов, нужно, чтобы обратиться в Международный уголовный суд в Гааге для создания Международного трибунала по наказанию России за ее военные преступления в Украине. Для этого, правда, нужно решение Совбеза ООН, где у России есть право вето, но его можно обойти через Генассамблею.

Источник: https://www.segodnya.ua