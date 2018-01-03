В Киеве промышляют «парковщики», которые воруют у киевлян деньги

03.01.2018 09:13

Как передает replyua.net, популярный украинский блогер Сергей Марченко на своей странице в Facebook поделился историей, которая приключилась с ним сегодня в центре столицы. Как пишет блогер, он приехал сегодня на митинг по делу Ирины Ноздровской и припарковался на Владимирской, 8. Не успел Сергей выйти из машины, как к нему подошел мужчина и представился парковщиком, после чего поинтересовался, сколько будет стоять автомобиль.



Сергей Марченко пишет, что на вопрос, а какое ему до этого дело, Анатолий, так зовут парковщика, показал странный документ, где какой-то ФОП Власенко из Фастовского района заключил договор о продаже талонов на парковку с гражданином Анатолием Марценюком. «Где в этой «схеме» КМДА непонятно. Также непонятно, почему гражданин Марценюк, являясь сотрудником КП «Киевтранспарксервис», о чем говорит его служебное удостоверение, заключает договора с коммерческими структурами», – написал блогер.



По его словам, в итоге, на митинг он здорово опоздал. Зато озадачил гражданина Марценюка, когда вернулся с полицией. С этой истории есть два вывода. Первый: у Анатолия наверняка есть смягчающие обстоятельства – семья, которую нужно кормить, начальство, которое заставило и забирает большую часть собранного, но это не меняет того факта, что Анатолий – вор. Второй вывод: не проходите мимо и страна начнет меняться прямо вокруг вас.