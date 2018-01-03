В МВД выступили с важным заявлением о новых штрафах за нарушение ПДД

03.01.2018 17:58

Система штрафов за нарушение правил дорожного движения еще не вступила в силу. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины, передает Обозреватель.

"Обращаем ваше внимание на то, что изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой. Поэтому новая система штрафов еще не начала действовать", – сказано в разъяснении МВД.

При этом в министерстве напомнили, что ограничение скорости в городах до 50 км/час уже вступило в силу, поскольку для его введения было достаточно нескольких постановлений Кабмина.

Источник: https://from-ua.com