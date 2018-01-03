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В Сеть просочились страшные подробности последних часов жизни Ноздровской

03.01.2018 14:05
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В Сеть просочились страшные подробности последних часов жизни Ноздровской

Дмитрий Ценов, глава Нацполиции Киевской области, заявил о том, что в расследовании убийства правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской наметились сдвиги, передает replyua.net со ссылкой на ТСН. Такое заявление от главы полиции прозвучало сразу после встречи с активистами, требующими найти убийцу юриста.

«Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся. Установили последние часы жизни Ирины. Согласно экспертизе, смерть Ноздровской наступила за два-три дня до того, как нашли тело. На теле обнаружили ранения колющим предметом», - заявил Ценов. Напомним, что 29 декабря 2017 года близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении. Правозащитница пропала по дороге из Киева в село Демидов Вышгородского района.

Вечером 1 января тело женщины нашли в реке Вышгородского района. Пока в правоохранительных органах рассматривают сразу четыре версии убийства: хулиганство, попытка изнасилования, дело по факту аварии, в которой погибла сестра убитой, профессиональная деятельность.



Теги: Донбасс, убийство, полиция
 
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