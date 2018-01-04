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Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
Если Запад будет продолжать давить на Россию санкциями, то война на Донбассе может быть окончена через два месяца. Такое мнение в интервью Радио Свобода выразил российский философ и публицист Игорь Чубайс.
Он напомнил, что Европа поднимает вопросы и аннексии Крыма и войны на востоке Украины на всех международных встречах, а самое главное – пока что не собирается даже как-то ослаблять санкции.
"Резолюция ООН по Крыму тоже прозвучала очень убедительно. Собственно, никто не согласился с изменением статуса Крыма. В этом отношении – это и есть итогом года. Если сформулировать коротко, то это – позиция Запада", – говорит Чубайс.
Кроме того философ указывает на принятое США решение о поставках летального оружия Украине, которое красноречиво показало, что у Запада есть рычаги влияния на Россию.
"Я думаю, что если Запад будет продолжать отстаивать свою линию, а у Запада в этом отношении огромные неиспользованные ресурсы, то война в Украине остановится через два месяца.
Запад может усилить давление. Россия почти на пределе своих экономических возможностей, так как уже не на что содержать наше образование, наше здравоохранение.
И что еще очень важно в перспективе – для того, чтобы процесс состоялся, а он вполне может в следующем году начать двигаться в нужном всем направлении, – Украине необходимо сделать убедительные шаги в борьбе с коррупцией", - говорит Чубайс.
Теги: Украина, США, Донбасс, Крым, Российская Федерация, Европа, ООН, санкции
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