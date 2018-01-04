Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе

04.01.2018 08:58

Если Запад будет продолжать давить на Россию санкциями, то война на Донбассе может быть окончена через два месяца. Такое мнение в интервью Радио Свобода выразил российский философ и публицист Игорь Чубайс.

Он напомнил, что Европа поднимает вопросы и аннексии Крыма и войны на востоке Украины на всех международных встречах, а самое главное – пока что не собирается даже как-то ослаблять санкции.

"Резолюция ООН по Крыму тоже прозвучала очень убедительно. Собственно, никто не согласился с изменением статуса Крыма. В этом отношении – это и есть итогом года. Если сформулировать коротко, то это – позиция Запада", – говорит Чубайс.

Кроме того философ указывает на принятое США решение о поставках летального оружия Украине, которое красноречиво показало, что у Запада есть рычаги влияния на Россию.

"Я думаю, что если Запад будет продолжать отстаивать свою линию, а у Запада в этом отношении огромные неиспользованные ресурсы, то война в Украине остановится через два месяца.

Запад может усилить давление. Россия почти на пределе своих экономических возможностей, так как уже не на что содержать наше образование, наше здравоохранение.

И что еще очень важно в перспективе – для того, чтобы процесс состоялся, а он вполне может в следующем году начать двигаться в нужном всем направлении, – Украине необходимо сделать убедительные шаги в борьбе с коррупцией", - говорит Чубайс.