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Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
Европа использует рецепт закрытых дверей в отношении Украины. Об этом говорят предложения Германии новой модели сотрудничества.
Об этом в своем материале для "Радио Свобода" пишет журналист Виталий Портников.
"Европейскому союзу нужно думать не о каких-то искусственных моделях сотрудничества с теми, кто хотел бы интегрироваться в ЕС, а думать о том, как ускорить саму интеграцию. Желание большой европейской страны - такой, как Украина - присоединиться к ЕС после того, как организацию решила покинуть другая крупная европейская страна - Великобритания - это настоящий подарок для ЕС, большая украинская услуга", - подчеркнул он.
По его словам, самоуверенность некоторых европейских политиков может серьезно сказаться на будущем Евросоюза.
"Иногда кажется, что в Брюсселе или Берлине просто не видят, что происходит вокруг Европы и в самом ЕС. Или не замечают успехов евроскептиков в "старой" Европе, ревизии европейских ценностей в "новой", регионализмом, что усиливается и явной неспособностью ряда правительств принять этот вызов", - объяснил Портников.
Немецкие эксперты заявили, что Европа изменит в 2018 году отношение к Украине. Тактики "кнута и пряника" больше не будет.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Германия, интеграция
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