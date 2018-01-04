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Марчук назвал сроки окончания конфликта на Донбассе
Гибридная война России против Украины на Донбассе не затянется на 25 лет, как это произошло в Нагорном Карабахе. Об этом представитель Украины в ТГК Евгений Марчук рассказал в интервью одному из украинских СМИ, сообщает ONLINE.UA.
По словам переговорщика, конфликт на Донбассе отличается от ситуации в Карабахе, Ирландии, Колумбии, Палестине, Ирландии, несмотря на ряд схожестей. "Но в том конфликте нет ядерного игрока, который является иностранным государством", — подчеркнул он.
По словам переговорщика, конфликт на Донбассе отличается от ситуации в Карабахе, Ирландии, Колумбии, Палестине, Ирландии, несмотря на ряд схожестей. "Но в том конфликте нет ядерного игрока, который является иностранным государством", — подчеркнул он.
Марчук рассказал, что, хотя против России и задействовали ряд санкций, ограничений, РФ "опередила запад" разрывом крупных соглашений, гарантирующих мир и стабильность. "Вышла из договора о вооруженных силах в Европе, наплевала на Будапештский меморандум, — прояснил политик. — С одной стороны, для России санкции очень негативно влияют, а с другой стороны, они, закусив удила, пошли на динамизацию военного компонента.
Также приучают население, что для них это же не проблема, — это ж "враги" кругом, т.е. насаждение формулы "окруженной крепости" — нужно все терпеть".
Как сообщал ONLINE.UA, ранее в СНБО рассказали, что Россия может начать полномасштабные военные действия против Украины в любой момент.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Европа, конфликт, СНБО, санкции, гибридная война
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