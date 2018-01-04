Митингующие разблокировали работу пропускных пунктов на украинско-польской границе

04.01.2018 20:19

Пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме. Все оформление въезда/выезда происходят менее чем за час. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-центр Государственной фискальной службы Украины.

"По информации, которая распространялась в социальных сетях 4 января 2018 года об осложнениях работы пунктов пропуска "Ягодин" Волынской таможни ГФС, а также "Рава-Русская" и "Краковец" Львовской таможни ГФС из-за митингов. Ситуация урегулирована. В частности, блокирующим предоставлены разъяснения относительно новых правил пересечения границы, которые действуют с 1 января 2018 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что трафик автомобилей возобновлен, пропуск автомобилей происходит в штатном режиме.

Напомним, 4 января нво Львовской области митингующие перекрывали пункты пропуска на украинско-польской границе. Причиной блокировки стал закон № 6776-д о налоговых ограничениях на частый ввоз товаров из-за рубежа.

Митингующие пришли к пунктам пропуска и просили, чтобы им объяснили положения закона о 24-часовом пребывании в Польше.

Как известно, 1 января 2018 года вступил в силу закон о налоговых ограничениях на частый ввоз товаров из-за рубежа. Теперь правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопроводительном багаже суммой до 500 евро (в аэропортах до 1000 евро) и весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем раз в 72 часа. При более частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму только до 50 евро.

Ранее "Вести" сообщали о том, что председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что в последние годы страна приняла у себя более 1,5 миллиона украинцев, из которых несколько десятков тысяч – беженцы с Донбасса.