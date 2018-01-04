- Шуфрич: Первым начал кричать, что побил людей на Майдане Захарченко, “Интер“! Левочкин талантливо убрал своего соперника. Но тогда он не понял, что вместе с ним убрал и всю власть13:02
- Канал 1+1 объяснился за гомофобный номер "Вечернего квартала" 12:41
- Нас вкинули, отрезали и забыли — жители оккупированного Крыма полны горечи12:05
- В России участились случаи открытия дел против украинцев, недовольных условиями труда11:37
- Осталось ввести пошлину на воздух: заграничные посылки обложили налогом11:21
- В Москве «засветился» Mercedes украинского нардепа с заклеенным украинским флагом09:51
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе08:58
- Марчук назвал сроки окончания конфликта на Донбассе08:15
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге07:44
- Саакашвили: Вы у миллионов людей спросите, я должен иметь украинское гражданство, или какой-то Геращенко22:28
Осталось ввести пошлину на воздух: заграничные посылки обложили налогом
Президент Украины подписал закон об ограничении количества и стоимости посылок из-за рубежа. Об этом говорится в опубликованном в газете «Голос Украины» законе «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году» (законопроект №6776-д).
Нововведение уже вызвало бурю возмущений у украинцев. Согласно документу, число беспошлинных заграничных посылок будет ограничено тремя в месяц, общей стоимостью не более 150 евро. А вот за четвертую посылку магазинов придется заплатить налог в 20%. И чтобы, не дай Бог, кто-то не заплатил налог с посылки, при фискальной службе будет создана специальная информационная система с чиновничьим аппаратом. Они станут пристально отслеживать, сколько посылок на руки получил тот или иной получатель.
Однако, согласно новому закону, ограничения на беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц по цене до 150 евро каждая начнут действовать с 1 января 2019 года. Поэтому платить НДС (20%), пошлину (10%) и акциз на отдельные категории товаров за четвертую посылку в месяц украинцы начнут через год – с 1 января 2019 года.
Украинцы уже придумали несколько схем обхода нововведения. Так, поскольку ограничение коснется одного человека, то большое количество посылок можно распределить на нескольких адресатов, проживающих или зарегистрированных в одном месте. Ими могут быть родные и близкие человека, которому необходимо получить большое количество посылок.
Даже крупные компании, которые организовывают транспортировку и доставку предметов торговли, пока не понимают все тонкости нововведения. Некоторые предприниматели, торгующие через всемирную паутину, сделали предположение, что нововведение станет причиной мошеннических схем. В частности, для доставки будут использовать данные людей пожилого возраста или нуждающихся, которым будут оплачиваться небольшие суммы денег в качестве вознаграждения. Предприниматели планируют пересмотреть свой подход к комплектации предметов торговли и сделать его более эффективным, чтобы «уместиться» в льготную стоимость, которая не подлежит обложению налогами.
К слову, согласно исследованию, проведенному компанией GfK, украинцы получают из-за рубежа в среднем 10-13 посылок в год. Средняя стоимость заказа при этом составляет всего 1292 грн.
Кроме того, с 1 января 2018 года вступили в силу изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождающем багаже суммой до 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 килограмм для тех, кто отсутствовал в Украине более суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.
Источник Важные новости
Теги: Украина, Донбасс, налог, посылка
- Налог на недвижимость в Украине: кто "пострадает" больше всего
- Налоговую декларацию нужно заполнить до 30 апреля
- В Украине введут налог на "лишние" квадратные метры
- В Украине владельцам недвижимости скоро придется заплатить налог
- Налоговики Донбасса перевыполнили задание Минфина
- Украинцам в апреле придут платежки об оплате за недвижимость, налог платить будут почти все
- "Народный мэр" Мариуполя получил 6 лет тюрьмы13:30
- Очередная потеря: на Донбассе погиб украинский разведчик13:20
- "Катастрофический показатель": озвучена серьезная проблема украинской армии12:26
- Климкин и Габриэль отменили поездку на Донбасс10:59
- Климкин и Габриэль на Донбассе: стало известно о целях их визита10:42
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 января09:29
- Хороводы возле Ленина и праздничный салют: как в Донецке встречали Новый год. ВИДЕО08:44
- Сутки в АТО: Боевики активизировали аэроразведку, вечером зафиксирована тишина08:26
- Появилась информация о первом погибшем в 2018 году украинском воине: Александр Ковтун служил в батальоне "Чернигов-1"07:32
- Главы МИД Германии и Украины посетят Донбасс19:55
- "Народный мэр" Мариуполя получил 6 лет тюрьмы13:30
- Очередная потеря: на Донбассе погиб украинский разведчик13:20
- В Дубае съели cамую большую банку черной икры в мире13:10
- Шуфрич: Первым начал кричать, что побил людей на Майдане Захарченко, “Интер“! Левочкин талантливо убрал своего соперника. Но тогда он не понял, что вместе с ним убрал и всю власть13:02
- Канал 1+1 объяснился за гомофобный номер "Вечернего квартала" 12:41
- "Катастрофический показатель": озвучена серьезная проблема украинской армии12:26
- Нас вкинули, отрезали и забыли — жители оккупированного Крыма полны горечи12:05
- В России участились случаи открытия дел против украинцев, недовольных условиями труда11:37
- Осталось ввести пошлину на воздух: заграничные посылки обложили налогом11:21
- Климкин и Габриэль отменили поездку на Донбасс10:59
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Натуральные антибиотики, ускоряющие процесс выздоровления19:01
- Через 40 лет шоколад исчезнет?!13:28
- Медики рассказали, как высыпаться каждый день08:22
- Долгие застолья: почему в праздники люди едят без остановки15:19
- Окружение Путина постоянно сидит в мокрых штанах – российский журналист08:52
- "Москва хочет держать нас в постоянном напряжении", - эксперт пояснил шантаж России с вариантом присоединения "Л/ДНР"08:20
- Небезпечні властивості сиру21:58
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
- Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры
- Конец пряникам: требования Европы к Украине изменились