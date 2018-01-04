Поставят крест на Украине? Европу уличили в "поддавках" Путину

04.01.2018 22:28

Германия и Франция боятся разозлить президента России Владимира Путина предоставлением Украине летального оружия, играя тем самым в "поддавки". Об этом написала на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает obozrevatel.com.

"Заявление министра иностранных дел Германии С. Габриэля относительно негативного и скептического отношения к предоставлению Украине оружия. По моему глубокому убеждению, если бы в свое время именно Германия и Франция не заблокировали в НАТО ПДЧ для Украины и Грузии, нормандский формат мог бы и не создаться, потому что РФ не решилась бы напасть и оттяпать куски территории от Грузии и Украины", – заявила она.

Геращенко напомнила, что в 2008 году Париж и Берлин руководствовались благими намерениями - не огорчать президента РФ Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Эти страны заблокировали продвижение Украины в НАТО.

"Результат был совершенно противоположный - это не умиротворило Москву, а только развязало ей руки. Сейчас наши искренние партнеры по НАТО искренними намерениями миротворчества стараются не разозлить Москву предоставлением Украине оружия. Но они ошибаются. Единственный гарант безопасности Украины и Европы - это сильная армия. Чем сильнее будет украинская армия - тем меньше в РФ будет желание щелкать зубами и оружием", – подчеркнула она.

Геращенко отметила, что в Кремле понимают только язык силы и откровенно смеются над умиротворением через "поддавки".

Она также прокомментировала на последние заявления польских должностных лиц о сотнях тысяч украинских беженцев. По словам Геращенко, данный статус за последнее время получили только 88 человек. Заробитчане же вкладывают свои силы, усиливая экономику Польши.

"И говорить о них как о беженцах - это нонсенс. Работники, трудовые мигранты, которые вынуждены искать заработки в чужих краях - это наша боль, и власть действительно должна приложить все усилия для развития и восстановления экономики, чтобы люди возвращались и работали на родной земле. Над этим должны работать в 2018", – резюмировала она.