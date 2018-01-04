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Проводятся ликвидации: военный инструктор сделал важное уточнение по поводу терактов в Украине
Военный инструктор-волонтер из Израиля Цви Ариэли, который тренировал украинских бойцов, считает, что в Украине происходят не теракты, а ликвидации. Об этом он заявил в интервью "Апострофу".
Так, по словам Ариэли, к некоторым ликвидациям действительно может быть причастна Москва.
"Только это ведь не совсем теракты. Хотя исчерпывающего определения этого термина и не существует, но сегодня принято называть терактом покушение на жизнь массы невинных людей. В этом смысле в Украине терактов нет. В Киеве не происходит того, что понимают под определением "теракт" в Европе, США или Израиле. В Украине проводятся ликвидации", - уточнил он.
Ариэли добавил, что, если понимать теракты так, как понимали их во времена народовольцев, революции начала ХХ века, когда терактами называли покушения на царских чиновников - тогда да, в Украине теракты происходят.
"Но так было бы справедливо говорить, если бы мы жили лет этак 100 тому назад. А сейчас подобные взрывы и расстрелы принято называть термином "ликвидация". И такие ликвидации происходят каждые несколько недель. По крайней мере, эти преступления выглядят, как ликвидации. Потому что мы не обладаем инсайдерской информацией, не видим ни серьезных расследований, ни судов. Мы ничего не знаем", - подчеркнул инструктор.
Вместе с тем, он добавил, что некоторые депутаты скоры на решения и заявляют моментально: виноват тот-то и тот-то.
"Слишком быстро. Вроде как монетку подбрасывают - теракт или не теракт. Это индикатор несовершенной правовой системы и незрелого общества", - подытожил Ариэли.
Теги: Украина, Донбасс, Израиль, Москва, ликвидация, терроризм, волонтер, расстрел, взрывы
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