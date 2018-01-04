Расширен список профессий, дающих право на льготную пенсию

04.01.2018 22:03

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, с 1 января 2018 года существенно расширен перечень профессий, позволяющих получать пенсию по возрасту на льготных условиях, передает zi.dn.ua.

Однако при этом на льготную пенсию могут рассчитывать работники, занятые на производстве полный рабочий день.

Так, в перечень вошли те, кто занимается ремонтом оборудования в условиях действующего производства и капитальным ремонтом скважин. Также люди, работающие в зоне отчуждения. Суммарная плотность загрязнения этой территории радионуклидами должна составлять 100 кБк / м2 и более.

Получать пенсию по возрасту на льготных условиях смогут рабочие, занимающиеся пайкой изделий припоями, содержащими в своем составе свинец или вредные вещества первого/второго класса опасности. Рассчитывать на льготную пенсию могут люди, занятые на добыче и обогащении урановой руды 50% рабочего времени. Работающие на базах хранения и поставки химической продукции. Также непосредственно те, кто занят погрузкой, разгрузкой и складированием пестицидов.