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Российские СМИ взбудоражены: украинцы заявили о планах подорвать газопровод РФ. ВИДЕО

04.01.2018 20:59
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Российские СМИ взбудоражены: украинцы заявили о планах подорвать газопровод РФ. ВИДЕО

Замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак ввел в неистовство путинский режим, признавшись, что Киев подумывал перекрыть российский газопровод в Европу. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на “Российский Диалог”.

Грымчак в интервью одному из украинских телеканалов заявил, что Киев рассматривал вариант со взрывом газопровода для сдерживания агрессивных устремлений Кремля.

Замминистра подчеркнул, что идущая через украинскую территорию газовая магистраль в Европу - слабое место Кремля. Именно поэтому он “из кожи вон лезет”, дабы построить газопровод в обход Украины. Российские власти даже не останавливают очевидная убыточность этих газовых проектов и протест ряда стран ЕС.



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Российская Федерация, газопровод, подрыв
 
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