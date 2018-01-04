Главная / Новости / Украина / Российские СМИ взбудоражены: украинцы заявили о планах подорвать газопровод РФ. ВИДЕО
Последние новости раздела
- Поставят крест на Украине? Европу уличили в "поддавках" Путину22:28
- Расширен список профессий, дающих право на льготную пенсию22:03
- В Украине в 2018 году будет 11 государственных выходных21:22
- Российские СМИ взбудоражены: украинцы заявили о планах подорвать газопровод РФ. ВИДЕО20:59
- Митингующие разблокировали работу пропускных пунктов на украинско-польской границе 20:19
- В Украине начали действовать обязательные требования Евросоюза относительно качества шоколада18:05
- Создано приложение для знакомств, которое подбирает пары по ДНК17:26
- Экономист Охрименко объяснил, почему рост минималки до 4100 грн не принесет украинцам счастья17:04
- Стало известно, сколько теперь стоит обращение в суд16:46
- Зачем хранить молочные зубы детей16:25
Российские СМИ взбудоражены: украинцы заявили о планах подорвать газопровод РФ. ВИДЕО
04.01.2018 20:59
Замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак ввел в неистовство путинский режим, признавшись, что Киев подумывал перекрыть российский газопровод в Европу. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на “Российский Диалог”.
Грымчак в интервью одному из украинских телеканалов заявил, что Киев рассматривал вариант со взрывом газопровода для сдерживания агрессивных устремлений Кремля.
Замминистра подчеркнул, что идущая через украинскую территорию газовая магистраль в Европу - слабое место Кремля. Именно поэтому он “из кожи вон лезет”, дабы построить газопровод в обход Украины. Российские власти даже не останавливают очевидная убыточность этих газовых проектов и протест ряда стран ЕС.
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Российская Федерация, газопровод, подрыв
Читайте также:
- Медведчук: Из-за "Турецкого потока" позиции Украины сильно пошатнутся
- Стало известно о новой "смертельной угрозе" для Украины со стороны России: в Польше сделали тревожное заявление
- "Газпром" увеличивает финансирование турецкого газопровода в обход Украины
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?
- Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится
- Украина увеличила импорт из ЕС и России
- День в АТО: боевики ударили по ВСУ запрещенными минометами21:41
- В Сети разгорелся скандал вокруг кагора для бойцов АТО20:41
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"20:01
- О том, как "народный мэр" Мариуполя Фоменко "отмазывался" в суде и какое понес наказание за пособничество боевикам "ДНР". ВИДЕО19:39
- В "ДНР" объявили торговую войну "ЛНР": подробности нового решения людей Захарченко17:44
- Рыбаков Мариуполя заставят регистрировать лодки16:04
- Террористы на Донбассе не пустили сотрудников ОБСЕ на полигон, ведь там были спрятаны их танки и БМП13:39
- "Народный мэр" Мариуполя получил 6 лет тюрьмы13:30
- Очередная потеря: на Донбассе погиб украинский разведчик13:20
- "Катастрофический показатель": озвучена серьезная проблема украинской армии12:26
- Поставят крест на Украине? Европу уличили в "поддавках" Путину22:28
- Расширен список профессий, дающих право на льготную пенсию22:03
- День в АТО: боевики ударили по ВСУ запрещенными минометами21:41
- В Украине в 2018 году будет 11 государственных выходных21:22
- Российские СМИ взбудоражены: украинцы заявили о планах подорвать газопровод РФ. ВИДЕО20:59
- В Сети разгорелся скандал вокруг кагора для бойцов АТО20:41
- Митингующие разблокировали работу пропускных пунктов на украинско-польской границе 20:19
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"20:01
- О том, как "народный мэр" Мариуполя Фоменко "отмазывался" в суде и какое понес наказание за пособничество боевикам "ДНР". ВИДЕО19:39
- Безумного мента с пистолетом опознали - он скоро убивать начнет. ВИДЕО19:22
- Безумного мента с пистолетом опознали - он скоро убивать начнет. ВИДЕО19:22
- Рост минималки не принесет украинцам счастья — экономист19:02
- Раскрыта тайна студенческого Майдана18:45
- Мясная корзина за 2017 год подорожала на треть. Сколько сейчас стоит мясо?18:22
- Зачем хранить молочные зубы детей16:25
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Як зняти стрес без алкоголю та фастфуду?21:00
- Кілька порад для тих, хто переїв на свята20:03
- Натуральные антибиотики, ускоряющие процесс выздоровления19:01
- Через 40 лет шоколад исчезнет?!13:28
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
- Конец пряникам: требования Европы к Украине изменились
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры