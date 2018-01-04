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Создано приложение для знакомств, которое подбирает пары по ДНК
Данный путь позволяет значительно точнее определить сексуальную совместимость пар. Появилось новое приложение для знакомств под названием Pheramor, которое определяет совместимость пар на основе ДНК, передает The Independent и korrespondent.net.
Для этого пользователям требуется отправлять мазок из-за щеки при помощи специального набора, который определяет, насколько люди подходят друг другу.
Благодаря полученному результату, а также данным из профиля, приложение помогает создать наиболее подходящие пары.
"Pheramor использует как вашу биологию, так и ваши социальные технологии; мы собираем ваши генетические данные с помощью мазка и собираем ваши лайки, дислайки и интересы в ваших профилях в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и других", - отмечено на сайте приложения.
В дальнейшем все собранные данные будут использованы в созданном авторами приложения алгоритме, который изучает предпочтения пользователей.
Теги: Украина, Донбасс, генетика, ДНК, сайт, сексуальность, биология, знакомство, совместимость
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