В Украине в 2018 году будет 11 государственных выходных

04.01.2018 21:22

Сколько мы официально будем отдыхать в этом году, а также на какие дни переносятся праздники. В 2018 году в Украине будет 11 религиозных и государственных праздников. Об этом говорится в перечне праздничных и нерабочих дней на сайте Верховной Рады, передает УНИАН.

Таким образом, законодательно установлены выходные дни:

1 января - Новый год

7 января - Рождество Христово

8 марта - Международный женский день

8 апреля - Пасха

1 мая - День труда

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне

20 мая - Троица

28 июня - День Конституции Украины

24 августа - День независимости Украины

14 октября - День защитника Украины

25 декабря – Рождество

Выходные дни переносят так:

Первый месяц Нового года принесет для украинцев традиционный выходной 1 января – понедельник (собственно Новый год). Вторым дополнительным выходным в этом месяце станет 8 января (выходной за православное Рождество переносится на понедельник).

Международный женский день в 2018 году припадает на четверг, а это значит, что выходным днем должна стать и пятница (9 марта). Правда его придется отработать в субботу 17 марта.

Праздник Пасхи припадает на воскресенье 8 апреля, а это значит, что выходной переносится на 9 апреля.

Также выходным днем станет понедельник 30 апреля. Связано это с тем, что 1 маявыпадает на вторник. Это первый из случаев в году, когда подряд будет сразу четыре выходных дня (вместе с субботой и воскресеньем. Один из этих дней, 30 апреля, придется отработать 5 мая.

В последнем месяце весны кроме 1 мая (вторник) выходным днем будет также и среда 9 мая (День победы). Кроме того, выходным днем будет понедельник 28 мая. Связан подобный перенос с переносом праздника Троицы.

В первом месяце лета украинцы снова будут отдыхать четыре дня подряд: четверг 28 июня (День Конституции), поэтому пятница 29 июня также будет нерабочим днем. Однако, его нужно будет отработать в субботу 23 июня.

В последнем месяце лета будет лишь один выходной – в День Независимости (пятница 24 августа).

В октябре будет два выходных дня: праздничный – в День защитника Украины, воскресенье 14 октября. Соответственно, выходной переносится и на понедельник 15 октября.

В 2018 году Католическое Рождество (официально отмечают 25 декабря) припадает на вторник. Вероятно, 24 декабря также сделают выходным днем (который также придется отработать в одну из суббот).

Новый год 2019 припадает на 1 января (вторник), а это значит, что понедельник 31 декабря также станет выходным. Его также нужно будет отработать, и, вполне возможно, что отработка выпадет на 29 декабря.

Отметим, что в ноябре 2017 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней", согласно которому 25 декабря устанавливается государственный праздник и выходной день в связи с празднованием католического Рождества. В тоже время, 2 мая станет рабочим днем.