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Зачем хранить молочные зубы детей
Мы, и наши родители, в силу традиций и трепетного отношения ко всему, что происходит с новым членом семьи впервые, стараются сохранять все «реликвии» на память о первом чуде в семье, будь то клочок первых волос или бирка из роддома. Хранить молочные зубы детей в наше время уже не новость. В этой статье мы расскажем, как можно извлечь максимальную пользу для ребенка даже из его молочного зубика, сообщает news.online.ua.
Далеко не секрет, что выделение и хранение стволовых клеток молочных зубов – это возможность сберечь персональный генетически идентичный запас стволовых клеток ребенка. После размораживания клеток они сохраняют способность к регенерации, восстановлению и будущему оздоровлению вашего ребенка или близких родственников. Стволовые клетки применяют для лечения многих опасных для жизни заболеваний, более того, статистика говорит, что вы или ваш член семьи может быть одним из 200 человек, которому может потребоваться лечение стволовыми клетками.
Выгоды хранения стволовых клеток молочных зубов Пульпа молочных зубов, в отличие от постоянных (коренных), содержит несколько типов стволовых клеток. Они способны помочь восстановлению тканей зуба, выращиванию клеток поджелудочной железы, а также могут применяться в борьбе с сахарным диабетом, болезнями Паркинсона и Альцгеймера. В широкий спектр проблем, с которыми могут справиться стволовые клетки молочных зубов, также входят повреждения челюстно-лицевого аппарата, патологии сердечно-сосудистой системы, инсульт ишемического типа, заболевания печени, последствия ожогов и травм. Как сохранить молочный зуб для выращивания стволовых клеток?
Процесс подготовки зуба к сбору клеток очень прост и безопасен для малыша. Как только вы заметили расшатавшийся зубик малыша, вам нужно обратиться к стоматологу, который безболезненно его удалит. Молочные зубы, должны быть полностью здоровыми – без кариеса и с целой пульпой. Вам необходимо всего лишь вовремя поместить зуб в специальный контейнер и передать его сотрудникам криобанка. Для гарантированного сохранения клеток, передать зубы ребенка в лабораторию желательно в течение 48 часов после выпадения.
Сколько стволовых клеток можно получить из 1 зуба? В среднем из одного зуба можно получить от 12 до 20 стволовых клеток, но благодаря современным методикам стало возможным умножение числа стволовых клеток в лабораторных условиях в сотни раз. После получения стволовых клеток, специалисты проводят ряд лабораторных исследований и проверяют клетки на функциональность, жизнеспособность и стерильность.
Убедившись в успешности размножения клеток, сотрудники криобанка отправляют полученный материал на хранение в криохранилище. Хранятся криоампулы со стволовыми клетками при температуре ниже -186°С в парах жидкого азота в специальных криокамерах.
Сохранить молочные или коренные зубы для выращивания из них «уникальных» стволовых клеток будет полезно для тех, кто не смог сохранить пуповинную кровь или плаценту ребенка при родах. Ведь раньше, когда в Киеве даже и не было возможности сохранить в криобанке свои биоматериалы, то пуповину и плаценту ребенка просто выбрасывали сразу же после родов в мусорное ведро.
Применение стволовых клеток в терапии, хирургии и косметологии уже не новость, а список заболеваний, которые можно вылечить с помощью стволовых клеток в стандартной терапии растет с каждым годом все больше. Кажется, сама природа подталкивает родителей к решению провести биострахование своего ребенка, поскольку замена молочных зубов постоянными происходит всегда и у всех деток.
Теги: Украина, Донбасс, дети, стволовые клетки, зубы, заболевания
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