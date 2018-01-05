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Чи стає шкідливим мед після нагрівання?
Меду приписують багато корисних властивостей, але існує думка, що деякі з них зникають, якщо піддавати продукт термічній дії.
Тисячі років люди вживали мед в напоях і випічці у гарячому вигляді. В умовах високої температури в продукті руйнуються специфічні ферменти і цукор, а також виробляється канцероген оксиметилфурфурол. Таке руйнування природної структури, за словами більшості вчених, перетворює в отруту поживний мед, адже отриманий канцероген вельми небезпечний для шлунка.
Однак, не всяке нагрівання шкодить медовій масі. Наприклад, якщо продукт необхідно зробити м'яким, то рекомендують помістити його в закритій банці в каструлю з водою, нагрітою до 40 градусів. Такий спосіб дозволить зробити масу пластічнішою, а шкоди для здоров'я не буде.
При сильному нагріванні мед втрачає левову частку лікувальних якостей і перетворюється в солодкий, але даремний сироп. Вся користь бджолиного подарунка полягає в тому, щоб їсти його живим, корисним, без найменшої термічної обробки.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, вред, мед
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