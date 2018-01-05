Денег нет, но вы надейтесь: раскрыто печальное будущее Керченского моста

05.01.2018 12:20

Российский журналист Игорь Яковенко заявил, что ситуация в аннексированном Крыму будет ухудшаться в силу объективных причин

Об этом пишет Znaj.ua.

«Что касается Крыма, то, безусловно, ситуация там будет ухудшаться. Никаких ресурсов для того чтобы восстановить полноценное снабжение Крыма и обеспечение экономического и социального развития этой территории у России сегодня нет», — уверен Яковенко.

Так, он предсказывает, что, вопреки планам, Крымский мост не будет введен в эксплуатацию в конце текущего года.

«Я думаю, что этого не произойдет по нескольким причинам. Одна из них довольно иррациональная. Когда подряд на строительство такого довольно крупного сооружения получает человек, главное достоинство которого состоит в том, что он когда-то боролся с Владимиром Путиным в рамках одного и того же спортивного клуба, то маловероятно, что результаты будут положительными. Кроме того, ясно, что этот подряд был в основном для того, чтобы украсть. Уже проведены сравнения со стоимостью подобных сооружений, например, со знаменитым морским мостом в Китае, который обошелся в несколько раз дешевле Крымского, несмотря на то, что был гораздо длиннее», — признался Яковенко.

Также посол США в Украине Мари Йованович также считает, что строительство моста через Керченский пролив Россией мешает осуществлению транспортного сообщения Украиной с международными рынками.

Источник: https://politeka.net