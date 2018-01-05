Есть еще одно дело, по которому Саакашвили «светит» пожизненное, – политолог

05.01.2018 20:41

После сегодняшнего приговора суда в Грузии вполне может быть, что в дальнейшем дело против Саакашвили может быть переквалифицировано на более серьезное. Также нельзя исключать, что теперь очень неуютно будут себя чувствовать еще несколько других членов «грузинского десанта» в Украине, например, Деканоидзе, Сакварелидзе, Степанидзе. То есть все, кто работал в правоохранительной сфере Грузии во времена Саакашвили и вероятно имеют немало крови на своих руках.

Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Тарас Черновил.



По его словам, есть еще одно важное дело, по которому Саакашвили «светит» пожизненное. «Я имел честь быть знакомым со многими грузинами. Был среди них и Зураб Жвания. Это тот, кто сначала был боевым организатором «революции роз», а затем вместе с группой других оппозиционеров против Шеварднадзе решил, что «говорящая голова» Саакашвили сможет стать выгодной в должности президента страны», – рассказал Черновил. Он рассказывает, что, когда он понял свою ошибку и попытался ее исправить, то внезапно был найден мертвым вместе с каким-то мальчиком. Так обставили дело, чтобы выглядело, что два гомосексуалиста задохнулись угарным газом. Это, чтобы родственники не посмели добиваться настоящего следствия. Сейчас дело о смерти Жвании уже рассматривают, как умышленное убийство.



Политолог отметил, что все говорит о том, что Саакашвили – это обычный уголовник. Его осудил грузинский реформированный суд, который был признан в мире честным и беспристрастным. Никаких заявлений о каких-то негативных изменениях в судебной системе Грузии после позорного бегства Саакашвили ни американцы, ни европейцы не делали никогда. Более того, хвалили его преемников в необратимости успешных реформ. Если бы грузины развернули назад судебную реформу, то им ни за что не дали бы Безвиз.