Евробляхам быть. Власти пошли на компромисс

05.01.2018 13:20

Украинцы заслужили надежные автомобили

Представители власти и владельцы автомобилей на еврономерах пошли на компромисс.

Как пишет autotheme.info, есть вероятность, что уже в скором времени обе стороны найдут компромиссное решение по поводу машин с еврономерами. По словам руководителя общественной организации "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича, легализация таких авто может составить 600 евро.

"Сейчас у нас идет диалог, разрабатываем закон, классификатор, по которому будет возможность за сумму от 600 до 1000 евро растаможить такой автомобиль. Уже идут предметные диалоги, созданы рабочие группы. Это сейчас не афишируют, чтобы не делать процесс предметом политических игр", - сказал общественный активист.

Он также отметил, что, наконец-то, их услышали в Кабмине, парламенте и Администрации президента.

"Если мы раньше говорили, что еврономера нужно узаконить, то сейчас наша риторика изменилась - мы требуем принять закон, который дал бы возможность каждому украинцу приобрести качественный и доступный автомобиль, - уточнил Ярошевич.

Источник: https://from-ua.com



