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Это фиаско: Путин провалил все «тайные» провокации в Украине
Глава Кремля и кандидат в президенты на следующий период в России Владимир Путин провалил свои "тайные" провокации в Украине, а все его попытки сделать какое-то наступление рано или поздно становится явным.
Об этом заявил американский писатель и публицист Александр Генис, - пишет "Крым. Реалии".
По словам Гениса, Путин все больше привлекает к себе внимание и все больше возникает вокруг него вопросов, которые почему-то никто не хочет нарушать.
"Все операции с грифом" совершенно секретно "стали достоянием мировых сми и обсуждаются на каждом углу, а не только в коридорах власти. Каждый знает, кто сбил малазийский "Боинг" в небе над Донбассом. Усилия замазать правду приводят к обратному эффекту: шапка на воре горит светлым пламенем. Все знают, откуда в Крыму взялись "зеленые человечки". Все знают, как государство заставляло российских атлетов принимать допинг", - заявил он.
Писатель называет Путина "гением зла", который еще покажет свое истинное лицо в рельной предвыборной гонке за кресло главы государства.
"Не потому ли Путин с его, казалось бы, невероятным рейтингом так боится конкуренции Алексея Навального, что в процессе реальной предвыборной борьбы может выясниться: те, кто управляют страной, не только коррупционеры, но и двоечники?", - добавил Генис.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, провокация
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