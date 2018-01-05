Кипрский банк заморозил активы Ахметова: сумма впечатляет

05.01.2018 16:40

Украинскому бизнесмену Ринату Ахметову было вручено распоряжение кипрского суда о замораживании $820 миллионов его активов из-за длительного правового спора по делу "Укртелекома". Решение окружного суда Никосии, касаемое господина Ахметова и девяти других лиц, было принято 27 декабря. Financial Times получило копию решения от заявителя - Raga Establishment, передает УНИАН.

Raga Establishment, которая принадлежит бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко, подала в суд на господина Ахметова и других с требованием полной оплаты за проданную телекоммуникационную группу «Укртелеком».

Raga заявляет, что «Укртелеком» был продан господину Ахметову за $860 миллионов в 2013 году, в то время как Ахметов заплатил только $100 миллионов. В соответствии с распоряжение суда о заморозке, господин Ахметов и другие респонденты могут свободно распоряжаться своим имуществом до тех пор, пока активы будут сохраняться на уровне как минимум $820,5 миллионов (то есть сумма, необходимая Raga в судебном разбирательстве), а Raga будут оповещать заранее о некоторых крупных транзакциях.

В июне прошлого года Raga выиграла судебный спор в Лондонском международном арбитражном суде против компании Ахметова SCM Financial Overseas на основе параллельного судебного иска. Ахметов имеет право подать апелляцию на решение о заморозке активов до 8 января.

По оценке журнала "Forbes", состояние Ахметова в прошлом году составило $4,6 миллиарда. Его активы охватывают угольную промышленность, сталь, энергетику, телекоммуникации и донецкий футбольный клуб "Шахтер". Среди активов, которые могут потенциально пострадать от замораживания - квартира в лондонском Гайд-парке, которая на момент покупки была самой дорогой частной резиденцией в Великобритании.

Источник: https://from-ua.com