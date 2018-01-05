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Когда снова поднимут минимальную заработную плату

05.01.2018 11:48
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Когда снова поднимут минимальную заработную плату

Кабмин собирается рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 грн по итогам первого квартала текущего года. 

Согласно сообщению УНИАН, возможность повышения минимальной заработной платы будет рассматриваться по итогам первого квартала на основании мониторинга выполнения государственного бюджета.

Следует напомнить, что с начала 2018 года в Украине был установлен прожиточный минимум в размере 1700 грн при минимальной зарплате в размере 3723 грн. 

Представители Национального банка заявляют, что по итогам 2018 года инфляция будет составлять примерно 9%.



Автор статьи: Наталья Рябчун


Теги: Донбасс, минимальная зарплата, повышение
 
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