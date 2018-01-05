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Курс доллара издевается над украинцами: что произошло
05.01.2018 10:55
Стало известно, какой курс основных мировых валют Национальный банк Украины приготовил на пятницу, 5 января
После кратковременного падения, курс доллара начал отыгрывать свои позиции назад. За ним активно следует и евровалюта.
Так, на сегодняшний день, американский доллар стоит 28,01 грн, что на 12 копеек дороже, чем в предыдущий банковский день. Напомним, вчера доллар упал на 17 копеек по отношению к гривне.
А евровалюта подорожала сразу более чем на четверть гривны, ее стоимость сегодня составляет 33 гривны 79 копеек.
Как уже сообщала Politeka, Украина рискует не получить следующий транш МВФ, что отразится на курсе валют, если не ускорится и не выполнит ключевые требования.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, доллар, курс валют
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