Незаконные требования для переселенцев пытаются внедрить в прифронтовой Марьинке

Объявление, сообщающее, что "Акти-обстеження переселенцям та довідки будуть видаватись тільки після підтвердження оплати комунальних послуг", висит в здании военно-гражданской администрации города Марьинка.

"Объявление, мягко говоря, удивительное, поскольку законом подобное не предусмотрено. Представители местной власти так и не смогли объяснить нам, на каких основаниях и по какой причине оно было размещено", - отмечают в организации, которая отстаивает права переселенцев.

Постановлением КМУ №365 определено, что для назначения адресных выплат внутренне перемещенное лицо должно подать в Управление социальной защиты заявление (образец можно получить прямо там) и копию справки ВПЛ (оригинал тоже надо будет предъявить).

После этого в течении 15 дней Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) должно произвести проверку места проживания, по результатам которой и будет составляться акт обследования материально-бытовых условий проживания. В соответствии с этим, работающая при УТСЗН комиссия принимает решение о назначении либо отказе в выплатах.

"НИКАКИХ дополнительных документов, тем более “справок от депутатов” или “документов подтверждающих оплату ЖКХ”, действующим законодательством не предусмотрено. Так что, если Вас просят или даже обязывают привести свидетелей, принести какую-то справку, и т.д. смело пишите письменную жалобу на УТСЗН (направить такую нужно в само Управление, областной Департамент, Минсоцполитики), и на Горячую правительственную линию 15-45", - сообщают в "Донбасс SOS".