Первый пошел: известный украинский актер поплатился за неуплату алиментов

05.01.2018 21:31

Имущество известного украинского актера Антина Мухарского арестовано из-за солидного долга по алиментам

Об этом рассказала первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая.

«В случае Антина Мухарского — на 4 детей не платились алименты, задолженность накопилась около 400 тыс. грн. за все время, и было арестовано его имущество», — сообщила Бернацкая.

Первый замминистра юстиции подчеркнула, что часть арестованного имущества уже продана, а именно автомобиль с изображением Мухарского и его бывшей жены, актрисы Снежаны Егоровой.

Бернацкая уверена, что вступление в силу принятого Верховной Радой закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов улучшит ситуацию в этой сфере в стране.

Напомним, как ранее писала Politeka, Верховная Рада Украины 16 ноября 236-ю голосами депутатов приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за неуплату алиментов. Законопроектом №7277 предлагается разрешить уполномоченным исполнителям при наличии задолженности по выплате алиментов до ее погашения ограничивать должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и другими видами оружия.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Українські Новини«