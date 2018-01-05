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Первый пошел: известный украинский актер поплатился за неуплату алиментов
Имущество известного украинского актера Антина Мухарского арестовано из-за солидного долга по алиментам
Об этом рассказала первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая.
«В случае Антина Мухарского — на 4 детей не платились алименты, задолженность накопилась около 400 тыс. грн. за все время, и было арестовано его имущество», — сообщила Бернацкая.
Первый замминистра юстиции подчеркнула, что часть арестованного имущества уже продана, а именно автомобиль с изображением Мухарского и его бывшей жены, актрисы Снежаны Егоровой.
Бернацкая уверена, что вступление в силу принятого Верховной Радой закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов улучшит ситуацию в этой сфере в стране.
Напомним, как ранее писала Politeka, Верховная Рада Украины 16 ноября 236-ю голосами депутатов приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за неуплату алиментов. Законопроектом №7277 предлагается разрешить уполномоченным исполнителям при наличии задолженности по выплате алиментов до ее погашения ограничивать должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и другими видами оружия.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Українські Новини«
Теги: Донбасс, актер, алименты
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