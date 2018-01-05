- «Донбасс» – «Динамо»: первый матч нового года на «Альтаире»22:10
- «Отдай мне наших людей»: Руслана сообщила детали встречи с главарем «ДНР»21:48
- Первый пошел: известный украинский актер поплатился за неуплату алиментов21:31
- "Экс-министру" оккупированного Крыма готовят подозрение, он не задержан21:15
- В Украине назначили новый дополнительные поезд на Рождество20:58
- Есть еще одно дело, по которому Саакашвили «светит» пожизненное, – политолог20:41
- Порошенко: Украина соскочила с российского «газового крючка»20:21
- Правительство выделило почти 5 млрд гривен для восстановления мира в Донбассе20:00
- "Громкое" перемирие: боевики вновь обстреляли позиции ВСУ из минометов19:28
- В Минюсте анонсировали повышение пенсий на 20 процентов19:08
Погода на Рождество: синоптики предупредили о сюрпризах
В предстоящие выходные, когда в Украине будут праздновать Рождество, синоптики прогнозируют погоду, которая абсолютно не характерна для начала января. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в большинстве регионов сохранится теплая погода с осадками в виде дождя.
По словам Владислава Билыка, начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра, 6 января похолодания не ожидается, и на большей территории страны ночью будет от 2 градусов со знаком минус до 3 градусов тепла, а в дневные часы воздух прогреется до 5 градусов со знаком плюс. Морозная погода ожидается только в центральных областях, на остальной территории Украины даже ночью температура не будет опускаться ниже нуля. А на юге будет совсем по-весеннему: от 8 до 10 градусов тепла днем и 0-5 ночью.
Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в западных областях и на севере Левобережья, на остальной территории будет пасмурно, однако без осадков. 7 января в Украине будет еще теплее. «Температура ночью от нуля до пяти градусов тепла, а днем от 3 до 8 градусов с отметкой плюс», - сказал синоптик.
Теги: Донбасс, погода, Рождество
- В Донецкой области пенсионеров возят на избирательные участки "с ветерком"
- Мариуполь накрыл густой туман
- Донбасс: кошмар на дорогах, порывы электросетей, остановлены котельные
- Округ в Донецкой области вошел в десятку самых проблемных
- ЦИК: в медленном подсчете голосов на западе Украины виноваты погода и местность
- В Украине на 27 сентября объявлено штормовое предупреждение
- «Отдай мне наших людей»: Руслана сообщила детали встречи с главарем «ДНР»21:48
- Правительство выделило почти 5 млрд гривен для восстановления мира в Донбассе20:00
- "Громкое" перемирие: боевики вновь обстреляли позиции ВСУ из минометов19:28
- В Горловке боевики спровоцировали ДТП с маршруткой, есть пострадавшие18:15
- Боевики расположили военную технику в жилом районе оккупированного города17:01
- Дан прогноз на начало работы аэропорта Мариуполя15:49
- В Донецкой области «Укрзалізниця» откроет международные кассы14:18
- В «ЛНР» пообещали провести чистки «депутатов» в «парламенте»13:00
- Журналист: «Наши чиновники не хотят признавать очевидного – нет там никакой подготовки к реинтеграции»10:20
- Боевики на Донбассе пошли на новую подлость, ранен боец ВСУ10:19
- «Донбасс» – «Динамо»: первый матч нового года на «Альтаире»22:10
- «Отдай мне наших людей»: Руслана сообщила детали встречи с главарем «ДНР»21:48
- Первый пошел: известный украинский актер поплатился за неуплату алиментов21:31
- "Экс-министру" оккупированного Крыма готовят подозрение, он не задержан21:15
- В Украине назначили новый дополнительные поезд на Рождество20:58
- Есть еще одно дело, по которому Саакашвили «светит» пожизненное, – политолог20:41
- Порошенко: Украина соскочила с российского «газового крючка»20:21
- Правительство выделило почти 5 млрд гривен для восстановления мира в Донбассе20:00
- Плохие новости для Путина: журналист расскрыл будущее России19:45
- "Громкое" перемирие: боевики вновь обстреляли позиции ВСУ из минометов19:28
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Безумного мента с пистолетом опознали - он скоро убивать начнет. ВИДЕО19:22
- Рост минималки не принесет украинцам счастья — экономист19:02
- Раскрыта тайна студенческого Майдана18:45
- Мясная корзина за 2017 год подорожала на треть. Сколько сейчас стоит мясо?18:22
- Зачем хранить молочные зубы детей16:25
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
- Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
- Конец пряникам: требования Европы к Украине изменились
- Марчук назвал сроки окончания конфликта на Донбассе
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"
- В Сеть просочились страшные подробности последних часов жизни Ноздровской
- Смертельная опасность: Саакашвили рассказал, кого может постичь участь Ноздровской