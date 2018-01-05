Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Погода на Рождество: синоптики предупредили о сюрпризах

05.01.2018 15:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Погода на Рождество: синоптики предупредили о сюрпризах

В предстоящие выходные, когда в Украине будут праздновать Рождество, синоптики прогнозируют погоду, которая абсолютно не характерна для начала января. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в большинстве регионов сохранится теплая погода с осадками в виде дождя. 

По словам Владислава Билыка, начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра, 6 января похолодания не ожидается, и на большей территории страны ночью будет от 2 градусов со знаком минус до 3 градусов тепла, а в дневные часы воздух прогреется до 5 градусов со знаком плюс. Морозная погода ожидается только в центральных областях, на остальной территории Украины даже ночью температура не будет опускаться ниже нуля. А на юге будет совсем по-весеннему: от 8 до 10 градусов тепла днем и 0-5 ночью. 

Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в западных областях и на севере Левобережья, на остальной территории будет пасмурно, однако без осадков. 7 января в Украине будет еще теплее. «Температура ночью от нуля до пяти градусов тепла, а днем от 3 до 8 градусов с отметкой плюс», - сказал синоптик. 



Теги: Донбасс, погода, Рождество
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх