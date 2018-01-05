Политолог Фесенко объяснил, почему Михо взял паузу и что может произойти в феврале-марте

05.01.2018 14:48

Тема борьбы с коррупцией в Украине, работа НАБУ и других антикоррупционных институтов будет одной из главных конфликтных тем в 2018 году. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал украинский политолог Владимир Фесенко.

По мнению эксперта, в начале 2018 года, а именно в феврале-марте, в Украине может произойти новое обострение уличного противостояния.

«Сейчас Саакашвили взял паузу, связанную с Новым годом, но, я думаю, потом это протестное движение возобновится и будет давление на власти, а может быть, и попытка спровоцировать досрочные президентские и парламентские выборы. Если это не удастся сделать в начале года, то со второй половины года, особенно с конца августа, страна стремительно начнет скатываться в президентскую избирательную кампанию. Тема Саакашвили объективно отойдет на второй план, потому что он не может принимать участия в президентских выборах, и у этого движения нет своего рейтингового кандидата на президентских выборах. Ну и логика — все переключатся на выборы, которые будут определять, кто будет править страной следующие 5 лет», - отмечает политолог.

Одной из главных конфликтных тем в 2018 году, продолжает аналитик, может стать ситуация вокруг НАБУ.

«Я думаю, что мы увидим новые резонансные дела, новых высокопоставленных фигурантов по делам НАБУ, и, естественно, это приведет к обострению политической борьбы вокруг этого института, а также вокруг деятельности НАПК, там тоже не все так просто. Я не исключаю, что могут быть попытки поставить вопрос об отставке руководителей этих институтов, хотя Запад будет поддерживать Сытника и Холодницкого», - отмечает наш собеседник.

Также, по мнению Фесенко, 2018 год может ознаменоваться целым рядом резонансных судебных процессов.

«Речь идет об антикоррупционных процессах: это опять-таки дела Насирова, Мартыненко. И янтарное дело. Так что, видимо, перед президентскими выборами это будет одно из главных политических шоу - резонансные антикоррупционные дела», - отмечает эксперт.

«Тема Антикоррупционного суда будет обсуждаться, и, скорее всего, в начале года начнется процесс формирования антикоррупционных судов. Но практика показывает, что конкурсные процедуры у нас идут очень долго по судебной системе — Верховный суд формировался около года, думаю, что и здесь будет похожая ситуация. Поэтому мне кажется, что если антикоррупционные суды заработают, то не раньше 2019 года. Но, тем не менее, тема борьбы с коррупцией, работа НАБУ и других антикоррупционных институтов будет одной из главных конфликтных в 2018 году. Так что это будет одна из фишек 2018 года», - добавляет политолог.

Во внешней политике Владимир Фесенко не ожидает никаких принципиальных изменений.

«Год будет очень сложным в плане того, что международная ситуация очень нестабильна, и она будет отвлекать все сверхдержавы от Украины. В этом будут как свои положительные, так и негативные моменты. Переговоры по Донбассу, в том числе и по миротворцам, продолжатся, но, на мой взгляд, никаких весомых результатов достигнуто не будет. В международных судах могут быть определенные новости для нас. Должен завершиться Лондонский арбитраж по трехмиллиардному долгу Януковича перед Россией, это тоже непростая и конфликтная тема. Должны появиться результаты Стокгольмского арбитража. Скорее всего, они будут компромиссными, но, тем не менее, это тоже будет одно из знаковых событий будущего года. Ну и, конечно же, продолжится судебная война между Украиной и Россией по крымской теме в различных международных судах — это и Международный суд ООН, и Европейский суд по правам человека, а также Международный морской арбитраж», - прогнозирует аналитик.