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Путин и Порошенко договорились: Саакашвили отреагировал на приговор грузинского суда
Приговор к трем годам лишения свободы за злоупотребление властью, вынесенный экс-президенту Грузии, лидеру украинской партии "Рух нових сил" Михаилу Саакашвили городским судом Тбилиси заочно, является незаконным и политически мотивированным. Об этом Саакашвили написал в Facebook, передает Гордон.
"Приговор" грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера "Газпрома" Иванишвили (экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили. – "ГОРДОН"), по отношению ко мне – полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу", – написал Саакашвили.
По его словам, "судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса".
"Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за пять лет ничего существенного: ни фактов коррупции, ни других правонарушений. Но этот "приговор" так же, как и параллельный процесс в Киеве, показывают, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа", – продолжил Саакашвили.
Политик добавил, что президент России Владимир Путин требовал принять против него эти репрессивные меры, что не является секретом для грузинских и украинских властей.
"Соответственные меры с целью моей нейтрализации были предметом встречи Порошенко (президента Украины Петра Порошенко. – "ГОРДОН") и Иванишвили в Грузии за несколько дней до лишения меня украинского гражданства летом прошлого года. Так же, как, по моей информации, во время телефонного разговора Порошенко и Путина 29 декабря 2017 года. Что бы Путин, Порошенко и Иванишвили не делали против меня, моя борьба продолжится до полной победы наших народов над олиграхатом, коррупцией, нищетой и унижением людей ", – добавил экс-президент Грузии.
Истчник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Порошенко, Саакашвили
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