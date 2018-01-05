Путин и Порошенко договорились: Саакашвили отреагировал на приговор грузинского суда

05.01.2018 16:20

Приговор к трем годам лишения свободы за злоупотребление властью, вынесенный экс-президенту Грузии, лидеру украинской партии "Рух нових сил" Михаилу Саакашвили городским судом Тбилиси заочно, является незаконным и политически мотивированным. Об этом Саакашвили написал в Facebook, передает Гордон.

"Приговор" грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера "Газпрома" Иванишвили (экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили. – "ГОРДОН"), по отношению ко мне – полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу", – написал Саакашвили.

По его словам, "судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса".

"Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за пять лет ничего существенного: ни фактов коррупции, ни других правонарушений. Но этот "приговор" так же, как и параллельный процесс в Киеве, показывают, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа", – продолжил Саакашвили.

Политик добавил, что президент России Владимир Путин требовал принять против него эти репрессивные меры, что не является секретом для грузинских и украинских властей.

"Соответственные меры с целью моей нейтрализации были предметом встречи Порошенко (президента Украины Петра Порошенко. – "ГОРДОН") и Иванишвили в Грузии за несколько дней до лишения меня украинского гражданства летом прошлого года. Так же, как, по моей информации, во время телефонного разговора Порошенко и Путина 29 декабря 2017 года. Что бы Путин, Порошенко и Иванишвили не делали против меня, моя борьба продолжится до полной победы наших народов над олиграхатом, коррупцией, нищетой и унижением людей ", – добавил экс-президент Грузии.

Истчник: https://from-ua.com