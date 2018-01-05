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Репрессии в Крыму: оккупанты оставили сотню детей «сиротами»
Количество крымских татар, которых лишили свободы в аннексированном Крыму, уже больше 60 и продолжает расти
Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
«Количество тех, кого мы относим к политзаключенным, то есть люди, которые лишены свободы и находятся за решеткой или в СИЗО, или уже получили так называемые судебные приговоры, или судебными приговорами они ограничены в передвижении по Крыму – таких людей больше 60 . И я не говорю о тех людях, которые получают огромные денежные штрафы. Их уже несколько сотен», – подчеркнул Чубаров.
«Количество детей, оставшихся без родителей, так как те пребывают за решеткой, уже превысило сотню. Мы их считаем, потому что они нуждаются в помощи», – добавил он.
Напомним, в оккупированном Крыму прошла новая волна обысков — силовики пришли сразу по нескольким адресам. По информации активистов, оба дома принадлежат родным сестрам: Кантемирове Хатидже Алимовне и Базировой Зере Алимовне. Силовики ворвались в их дома в 6 утра. Также известно, что у хозяев изъяли телефон и планшет. Сын одной из женщин накануне ездил в Турцию и Беларусь – его спрашивали о поездках.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Крым, татары, репрессии
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